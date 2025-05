Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka panchina accanto ai compagni

Conte ha deciso per i tre infortunati Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka: in panchina accanto ai compagni. Napoli a un passo dal sogno

I tre infortunati Juan Jesus, Buongiorno e Lobotka che non potranno quasi certamente essere del match, come aveva fatto capire il tecnico in conferenza ieri, ma che a differenza delle ultime partite non saranno in tribuna ma in panchina a bordocampo.

Un modo per unire ancora di più il gruppo e far vivere ai tre giocatori il clima partita per la partita più importante che può valere lo scudetto. Buongiorno si è fermato contro il Torino, Juan Jesus è andato ko a metà aprile contro l’Empoli mentre Lobo ha saltato la sfida contro il Parma dopo l’infortunio rimediato contro il Genoa dopo il fastidio accusato già a Lecce.