Juan Jesus dopo il KO con il Milan: “Nelle vittorie e nelle sconfitte, ciò che conta è restare sempre una squadra, uniti per un solo obiettivo. FNS”

Juan Jesus, difensore del Napoli, ha pubblicato un post social sul proprio account Instagram dopo il primo KO stagionale in campionato dei campioni d’Italia (2-1 a San Siro contro il Milan)

Nelle vittorie e nelle sconfitte, ciò che conta è restare sempre una squadra, uniti per un solo obiettivo. Forza Napoli Sempre“.

