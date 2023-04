Juan Jesus in conferenza: “Siamo consapevoli delle nostre qualità, vogliamo ribaltare il risultato con l’aiuto dei nostri tifosi”

Il difensore del Napoli, Juan Jesus, ha rilasciato alcune dichiarazioni nella conferenza stampa alla vigilia del match di Champions con il Milan.

“E’ una storia diversa a quella con la Roma ma parliamo comunque di 5 anni fa e ora devo pensare solo alla partita di domani. Certo non dovremo ribaltare il risultato contro il Barcellona di Messi e Iniesta ma vogliamo farlo con i nostri tifosi.

Mi aspetto un Napoli consapevole che sappia perché è arrivato fin qui e che voglia fare del suo meglio.

Penso che nel momento in cui siamo arrivati ora il tifoso deve spingere al massimo la squadra per cui tifa. Se tutti i tifosi ci fanno sentire la loro forza per noi sarà anche più semplice giocare e lo si è visto anche contro la Juventus quando il tifo si è fatto sentire.

Polemiche? Noi abbiamo risposto giocando a calcio e lo faremo anche domani. Ovviamente serve anche la cazzimma, serve la cazzimma per poter passare il turno.

Il Milan in attacco è forte perché ci sono Leao, Giroud e Brahim che sta vivendo un buon momento. Noi dobbiamo giocare il nostro calcio e tenere la palla anche perché cosi non possono farci nulla.

Ho affrontato partite anche più difficili e complicate di queste e giocherò convinto delle mie caratteristiche e deciso nel fare tutto per poter passare il turno.

Napoli sembra il Brasile perché la gente è molto calorosa. Ho un bel legame con la città e spero di poter sfruttare al meglio nei prossimi due anni.

La difesa del Milan dovrà stare attenta ad Osimhen perché sta bene, è il nostro attaccante e speriamo possa fare anche domani quello che ha fatto fino ad ora.

In ogni città ho una storia diversa. Milano è stata la mia prima città europea dove ho tanti amici, a Roma è nato mio figlio e a Napoli sto vivendo il mio momento migliore calcisticamente. Ognuno di questi posti per me è sempre casa perché ci sono rimasto sempre molti anni e non qualche mese.

Siamo consapevoli di quello che stiamo facendo e lo sentiamo anche con il clima che si respira in città.”

