Juan Jesus: “Pensiamo gara dopo gara. Puntiamo al primo posto”

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli Juan Jesus ha parlato anche degli obiettivi che ha la squadra per la stagione.

Queste le sue parole in merito:

“Pensiamo gara dopo gara, è un mese difficile ma per chi è in campo è bello giocare questo tipo di partite. Qual è la mia posizione sulla corsa allo scudetto? Ovvio che vogliamo fare bene contro l’Inter, puntiamo al primo posto e a vincere.

Noi che giochiamo nel Napoli puntiamo sempre a vincere, anche se purtroppo in Coppa Italia siamo usciti. Noi lotteremo in tutte le partite per provare a vincere.“

