Juan Jesus a KKN: “Puntiamo sempre a vincere. Abbiamo dimostrato che siamo forti”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Juan Jesus, che ha parlato degli obiettivi del Napoli e del suo futuro.

Questa la lunga intervista di Juan Jesus.

Sul gol alla Salernitana e sui segnali della squadra

“Abbraccio compagni dopo gol Salernitana? Fin dal primo giorno, i ragazzi sono stati stupendi e sono bravi come persone. Questo ha reso facile l’inserimento. Abbiamo dimostrato le nostre qualità nonostante le assenze in campo.

Questo è un lavoro di squadra, abbiamo i centrocampisti davanti a noi che ci coprono così come i terzini e l’attacco pressa bene. Gol con la Salernitana? Io ho detto che se mi annullano anche questo, esco dal campo. Fortunatamente è andata bene e sono riuscito a segnare.

Che segnale è quello che date? Questo è un segnale del valore del gruppo, di rispetto alla maglia, alla società. Mancano elementi importanti, ma chi c’è è importante come chi manca, il gruppo è importante e l’abbiamo dimostrato con i fatti e non con le parole. Noi dobbiamo giocarle bene tutte le partite, dobbiamo cominciare con il fare un buon risultato a Venezia.”

Juan Jesus sugli obiettivi e sul suo futuro

“Pensiamo gara dopo gara, è un mese difficile ma per chi è in campo è bello giocare questo tipo di partite. Qual è la mia posizione sulla corsa allo scudetto? Ovvio che vogliamo fare bene contro l’Inter, puntiamo al primo posto e a vincere. Noi che giochiamo nel Napoli puntiamo sempre a vincere, anche se purtroppo in Coppa Italia siamo usciti.

Noi lotteremo tutte le partite per provare a vincere. Mia figlia? Nasce a luglio, mia moglie parte prima e nascerà in Brasile. Ovviamente sarà mezza napoletana perché è stata concepita qui. Quanto mi piacerebbe allungare l’avventura a Napoli? Sono sempre stato professionale, mai fatto polemiche, gli allenatori avevano le loro scelte che ho sempre rispettato.

In quel momento sapevo che potevo aiutare la Roma ed ora il Napoli. Ho quest’anno di contratto non per mettermi in mostra ma perché sono professionale, per il futuro decideranno il mister ed il direttore e poi ci sono io. C’è ancora tanto da fare, ne parliamo più avanti perché non dipende solo da me.

Contro il Barcellona? Sì, ci proveremo ad eliminare il Barcellona in Europa League. Noi siamo pronti alla sfida ma lotteremo per provare a vincere l’Europa League e lo scudetto. Rientri dalla Coppa d’Africa? Importantissimi, Koulibaly è da tanti anni qua ed è fortissimo, così come Anguissa.”

Su Tuanzebe, su Napoli e chiusura

“Molto forte anche Tuanzebe? Axel si sta ambientando molto bene, abbiamo visto che è fisico e tecnico. Viene dal calcio inglese, c’è meno tattica; è un bel giocatore. Come sono questi primi mesi a Napoli? Rispetto a Milano, dove giri più tranquillamente, è diverso; anche a Roma c’è il calore del tifo ma qui a Napoli è come se fossimo della loro famiglia. Sono calorosi e amichevoli e mi caricano ogni giorno.

Piatti preferiti? Pizza e mozzarella di bufala sono buonissimi, ovunque si mangia bene. Poi qui, quando mi alzo e vedo il mare. Questa è un’altra cosa. Mi posso godere la vista ogni mattina.

Pareggio Salernitana? Noi non dobbiamo prendere gol innanzitutto, Elmas è stato bravissimo trovando il rigore. Siamo scesi in campo nel secondo tempo tranquilli ed in modo intelligente e siamo riusciti a vincere.”

Comments

comments