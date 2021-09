Juan Jesus sul’ultimo periodo a Roma: “Mai stato infortunato”

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, Juan Jesus è tornato sul suo ultimo periodo a Roma dove non ha giocato molto.

Il difensore brasiliano ha ammesso che non è mai stato infortunato. Queste le sue parole:

“Perché ho giocato così poco a Roma? Vorrei avere una risposta ma non ce l’ho. Non sono mai stato infortunato, però la società doveva dire qualcosa sul perché non giocavo; non ho nulla contro la Roma, io dico quello che è successo, i fatti. Chi mi conosce sa che persona sono e che sono professionale.

Arrivavo prima e andavo via dopo, ho sempre fatto il mio e non sono mai salito di peso quando non giocavo. Per me e per rispetto anche per i compagni con cui giocavo.”

