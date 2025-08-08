Juanlu? 17 milioni prendere o lasciare

“No secco del Napoli al Siviglia”. Così il giornalista Ciro Venerato sul sito Rai con le ultime per l’esterno spagnolo



“Il club azzurro non intende migliorare l’offerta fatta pochi giorni fa agli andalusi. 17 milioni prendere o lasciare. I 20 milioni offerti dal Nottingham Forest e Wolves (che oggi hanno contattato la Juve per Savona tramite Jorge Mendes) non spostano le idee partenopee. Gli agenti del calciatore alleati degli azzurri. Il loro assistito non intende trasferirsi in Inghilterra, vuole solo il Napoli. Il Siviglia se ne faccia una ragione. Il braccio di ferro prosegue. Napoli per ora spettatore. Offerta fatta non si torna indietro”.

Intanto sembra fatta per Gutierrez al Napoli in arrivo dal Girona.

Comments

comments