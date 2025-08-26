Calciomercato

Juanlu-Napoli, la ricostruzione di Sky UK

Nathan Patterson, terzino scozzese dell’Everton, è finito nel mirino del Siviglia, che ha già raggiunto un’intesa di massima per il suo arrivo in prestito  – Sky Sport UK

 L’operazione resta subordinata a un delicato intreccio di mercato ancora non del tutto definito, che coinvolge anche il Napoli.

La società andalusa dovrà infatti prima completare la cessione di Juanlu Sanchez, terzino dell’Under 21 spagnola e promesso sposo dei campioni d’Italia. È proprio il trasferimento di Sanchez al club di De Laurentiis la chiave per sbloccare l’intera trattativa: solo in caso di conferma di questo passaggio il Siviglia potrà finalizzare l’acquisto di Patterson.

A quel punto, l’Everton sarà chiamato a cercare un nuovo terzino per sostituire lo scozzese, completando così il complicato cerchio di operazioni.

