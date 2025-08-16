Juanlu Sanchez: il Siviglia non ha ancora detto si

Juanlu Sanchez: il Siviglia vuole massimizzare dalla cessione del giocatore che intende vestire solo la maglia del Napoli. Nuove indiscrezioni sono fornite dal giornalista ed esperto di mercato della Rai, Ciro Venerato

“Il Siviglia non ha ancora detto sì al Napoli per Juanlu. Il club azzurro ha ribadito agli agenti che non intende mutare l’offerta fatta poche settimane fa. 17 milioni prendere o lasciare. Si sta quindi lavorando sulla futura percentuale di rivendita e sui bonus per limare le distanze. Lunedì mattina nuovo round: questo ci arriva da Siviglia”.

