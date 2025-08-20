Juanlu Sanchez…si può chiudere

Il Napoli è a un passo dal chiudere uno dei colpi più inseguiti dell’estate: quello di Juanlu Sanchez dal Siviglia (Tuttomercatoweb)

Pare che gli ultimi contatti tra le due società siano stati molto positivi e nelle prossime ore è attesa la fumata bianca che porterà il terzino destro classe 2003 in Italia. Una trattativa lunga e complicata, che ha visto diversi rallentamenti, ma che ora sembra finalmente giunta al felice traguardo.

Comments

comments