Julio Sergio: “Mi auguro che Spalletti possa vincere lo scudetto”

Julio Sergio, ex portiere della Roma, durante la trasmissione “Il Diabolico e il Divino” in onda su New Sound Level 90.0 FM ha parlato così del Napoli.

Ecco le parole del portiere:

“Vedi il Napoli di Spalletti favorito per lo scudetto? Io mi auguro che Spalletti possa vincere lo scudetto perché è un allenatore fantastico che quando prende fiducia nei suoi può fare molto bene. Lui ha voluto che io rimanessi a Roma e con lui ho imparato tantissimo. Dopo tutte le esperienze che ha fatto ha limato ulteriormente il suo talento tattico e mi auguro che qualora non dovesse vincere la Roma possa vincere il suo Napoli, perché è una persona corretta e onesta con degli atteggiamenti particolari”.

