Junior Firpo, il ragazzo prodigio alla prova di maturità

Junior Firpo è uno dei nomi sul taccuino di Giuntoli per il terzino sinistro del Napoli. Analizziamo assieme la sua scheda tecnica.

Junior Firpo, al secolo Hector Joel Firpo Adames, è nato a Santo Domingo il 22 agosto del 1996. Dominicano naturalizzato spagnolo, si è trasferito in Andalucia quando aveva solo sei anni, finendo nelle giovanili die Puerto Malagueno per poi venire acquistato nel 2014 dal Betis.

E’ il classico terzino sinistro moderno: fisico, rapido e tecnico oltre che duttile tatticamente. Infatti Firpo può giocare esterno sia in difesa (con una linea a 4) sia a centrocampo (a 4 o a 5), con compiti difensivi ma con grande licenza di affondare e portare scompiglio nelle difese avversarie. La tecnica palla al piede infatti è la caratteristica che salta immediatamente all’occhio mostrandosi non solo con la sua grande capacità di dribbling ma anche e soprattutto in quella di creare assist ai compagni.

A 22 anni esordisce in Liga con la maglia del Betis e attira l’interesse del Barcellona che il 4 agosto del 2019 se lo assicura per 18 milioni di euro (più 12 di bonus) facendogli firmare un quinquennale. Saluta il Betis dopo 43 partite, 5 gol e 7 assist. Con i blaugrana fino ad oggi ha collezionato 30 presenze con un gol e due assist. In questa stagione, complice un piccolo infortunio muscolare che l’ha tenuto fuori per la parte iniziale, lo si è visto soprattutto in Champions League. Con la Nazionale spagnola ha conquistato in Italia nel 2019 il campionato Europeo Under 21.

Il valore di mercato di Firpo sembra essere piuttosto alto, soprattutto visto che il Barcellona l’ha perso per quasi 20 milioni poco più di un anno fa e che gli ha piazzato sulla testa una clausola rescissoria da 200 milioni. La quotazione che fa Transfermarkt è di 14 milioni (ma sarà sicuramente più alta in sede di mercato) e la sua procura è nelle mani del gruppo Sports&Life che, tra gli altri, cura gli interessi del milanista Brahim Diaz oltre che di Andres Iniesta.

Comments

comments