Junior Sambia non migliora: coma indotto per il Covid-19

Junior Sambia, giocatore di 23 anni del Montpellier, è in terapia intensiva in gravi condizioni. Ecco le parole del suo agente a Le Parisien.

“Le sue condizioni sono stabili. Non è peggiorato, ma nemmeno migliorato. La situazione è difficile. Ha sofferto per tre giorni di problemi intestinali, come la gastroenterite. Martedì è andato in ospedale, le sue condizioni poi a livello polmonare sono peggiorate. E’ tornato in ospedale ed è stato trasferito in un’altra struttura dove hanno deciso di indurre il coma”.

