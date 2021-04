Juric: “Il mio futuro? Non ne voglio sapere. Mi interessa solo l’Hellas”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in vista della sfida contro il Cagliari, esprimendosi anche sul suo futuro.

“Io voglio la mia squadra, se devono andare oltre e bruciarsi il cervello che lo facciano. E’ chiaro che avremmo bisogno di tre o quattro giocatori di esperienza che ci sono mancati, ma adesso voglio che ci ricompattiamo e torniamo ai nostri livelli, con le caratteristiche che ci hanno contraddistinto.

Ci sono dieci partite e il primo obiettivo deve essere salvarsi il prima possibile. Quello che ho notato da un po’ di tempo è una stanchezza mentale in vari giocatori. Questa è la mia sensazione, ma d’altra parte sono consapevole che anche nell’ultima partita con l’Atalanta non ho visto cose buone. Ero arrabbiato, poi ho analizzato le cose e questi giocatori in diciotto mesi hanno ribaltato i pronostici. Io li ho sfondati a livello fisico. Parliamo di ragazzi eccezionali.

Il mio futuro? Sono cose che non mi disturbano, non voglio sapere niente. Sono concentrato al cento per cento, non dormo la notte perché l’unica cosa che mi interessa è lavorare bene”.

Comments

comments