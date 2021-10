Juric: “Il Napoli ha tante armi, Non c’è una cosa nella quale riesci a metterli in difficoltà”

In prossimità della partita di domani contro il Napoli, l’allenatore del Torino Juric ha parlato in conferenza stampa delle capacità della squadra partenopea.

Di seguito le sue parole:

“Il Napoli già nella seconda parte dell’ultimo campionato ha alzato il livello. Con Spalletti le hanno vinte tutte, hanno un equilibrio fantastico, riescono a fare gol in ogni situazione perché hanno palleggio e sono bravi nei calci piazzati. Tutte le squadre che hanno provato a fare qualcosa non gli è andata bene. Bisogna fare una partita al top.

Il Napoli ha vissuto diversamente ogni partita. Le squadre che aspettavano basse hanno preso quattro gol. Questa è la difficoltà del Napoli, che ha tante armi: Spalletti sfrutta tutto, li pressi alti e trovano spazio, stai basso e hanno giocatori tecnici nel palleggio. Non c’è una cosa nella quale riesci a metterli in difficoltà. Bisogna fare tutto e tutto bene.”

Tornando a Napoli-Hellas:

“Per me è stata una partita come tutte le altre, che ho preparato come sempre. Ognuno poi reagisce nel modo in cui vuole, l’importante è che la squadra faccia bene.”

