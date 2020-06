Juric in conferenza: “Il risultato ci penalizza molto, Napoli mai pericoloso”

L’allenatore del Verona, Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa.

“So che le linee di equilibrio sono sottili. Bisogna mantenere calma e concentrazione. Sono dispiaciuto per la squadra, quando sta bene può giocarsela con tutti e credo che meritavamo di più. Abbiamo creato palle gol, giocato bene fino alla fine e il risultato di oggi ci penalizza tanto.

Abbiamo preso ragazzi che non voleva nessuno come Amrabat, Rrahmani o Kumbulla. Il loro futuro dipende dalla società.

Non dobbiamo mollare. Dobbiamo fare una partita seria la prossima giornata, l’importante è anche non perdere giocatori per infortunio e continuare così.

Il Napoli ha un buon possesso, giocano da dietro e sono tutti grandi giocatori. Si sa che non è facile prendergliela ma credo che loro non siano mai stati pericolosi. Non hanno mai tirato in porta. Milik, ad esempio, non ha mai toccato una palla al di la del gol.

Borini è un giocatore che ci ha dato tanto perché sa sempre qual è la cosa giusta da fare. Oggi ci è mancato molto.

L’occasione di Verre è stata anche preparata perché sapevamo che lì si poteva creare il buco. E’ stato sfortunato. Oggi abbiamo giocato bene e subito poco, il risultato ci ha penalizzati.

Sono contento della squadra e so che sono consapevole che è difficile giocare contro i difensori del Napoli che giocano anche molto chiusi. C’è molto rammarico, ci voleva un po’ più di cinismo.

Non possiamo abbassare il livello altrimenti non possiamo più competere. Noi siamo tosti.”

