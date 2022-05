Juric in conferenza: “E’ stata una gara media, non negativa ma nemmeno positiva”

L’allenatore del Torino Ivan Juric in conferenza stampa ha commentato la gara di campionato giocata in casa contro il Napoli.

“E’ stata una gara media, non negativa ma nemmeno positiva.

Abbiamo dato tutto, mi ha un po’ deluso questo: abbiamo scelto giocatori tecnici, si poteva fare meglio a livello di gioco. Avevamo preparato diverse situazioni ma non le abbiamo fatte benissimo. Abbiamo scelto di rubare meno palloni, ma mi aspettavo di più sul gioco.

Avevamo in campo tanti giocatori di palleggio, si è fatta questa scelta: sapevamo che avremmo potuto soffrire non rubando tanti palloni, ma ripeto che mi aspettavo di più. Abbiamo anche creato tanto, non era facile creare così tanto.

Siamo un po’ alla frutta, in un certo senso, e i ragazzi hanno dato tantissimo. Ora vedo qualche segnale di rilassamento, ma non deve succedere: mancano 7-8 allenamenti e due partite, non dobbiamo mollare niente. In questa settimana lavoreremo sul fatto di non mollare.

E’ stato un anno altamente positivo, abbiamo posto le basi. E adesso dipende dalla strada che vuole prendere la società. Puoi essere ambizioso e prendere certi giocatori, oppure un’altra cosa che io non so. La reputo una stagione positiva pensando a ciò che è stato in passato. Ma questa piazza chiede di più, l’asticella si è alzata e ora dipende dalla società”.

