Juric sull’emergenza: “Tutto ridicolo, non è normale”

L’allenatore dell’Hellas Verona Juric, dopo il match disputato contro la Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky, commentando la situazione.

Per Juric la situazione è ridicola e non è normale, dato che i giocatori in campi sono sempre in contatto. Di seguito le sue parole:

“Se devo essere sincero, è tutto ridicolo, non è normale; cioè questi cominciano a giocare e poi non giocano. Poi giocano un’ora dopo, poi noi stiamo adesso anche qua a un metro uno dall’altro e in partita tutti difendono abbracciati.

Ci sono tante contraddizioni, per me va bene tutto, l’importante è che ci sia coerenza e che decidono bene, sereni. Così c’è grande incoerenza.”

Poi un commento sulla partita, dove il suo Verona è uscito sconfitto in casa della Sampdoria:

“Non abbiamo avuto abbastanza fame per vincerla e non abbiamo concretizzato tutte le occasioni che ci sono capitata. Abbiamo fatto errori banali, questo è il dispiacere, perché per il resto abbiamo subìto poco o niente.“

