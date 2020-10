Juve-Napoli: il giudice sportivo Sandulli a rischio ricusazione da Agnelli

Pietro Sandulli, presidente della Corte d’Appello della FIGC, rischia la ricusazione per una frase su Juventus-Napoli.

Ecco quanto scrive in merito il Corriere dello Sport:

“Il giorno dopo la sconfitta a tavolino e il punto di penalizzazione assegnati dal giudice sportivo al Napoli per non essere andato a Torino a giocare il match contro la Juventus, il caso è tutt’altro che chiuso. Aurelio De Laurentiis è intenzionato ad andare avanti e a presentare ricorso alla Corte Sportiva d’Appello della Figc e la battaglia di fronte alla corte del presidente Pietro Sandulli, ufficialmente non ancora iniziata, in realtà sotto traccia già infuria.

Perché? Lunedì 5, commentando a Radio Punto Nuovo, lo stesso Sandulli aveva cercato di essere prudente, ma si era fatto sfuggire una frase che adesso può portare a polemiche e magari ad altro: “Spero si trovi una soluzione, con il protocollo e tutto, perché non bisogna lasciare che la classifica venga scritta dal Covid”.

Sandulli è un luminare della giustizia sportiva italiana, tra i tanti processi in cui ha avuto un ruolo di primo piano c’è Calciopoli (emise la sentenza d’appello) ma è chiaro che la frase non può lasciare tranquilli a Torino e dintorni. Agli occhi di un profano potrebbe suonare come il preludio alla volontà di far giocare la partita.

Sul tema si è espresso a Radio CRC l’ex dg della Figc, Antonello Valentini: “Commentando un procedimento ancora aperto e che passerà sotto il suo giudizio, ritengo che il comportamento di Sandulli sia stato molto grave. Ha violato il protocollo di riservatezza. Ho già fatto presente il caso al colleggio di garanzia della FIGC. C’è il rischio che venga ricusato dai club”.”.

