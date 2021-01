La Procura della FIGC ha archiviato l’inchiesta sul rispetto del protocollo anti-covid da parte del Napoli in occasione della sfida rinviata con la Juventus.

Come riporta l’Ansa, ambienti della Procura spiegano che “esaminata la documentazione acquisita nel corso dell’attività inquirente e ritenuto che non vi siano elementi tali per procedere a contestazioni disciplinari e sostenere l’accusa, abbiamo ha disposto l’archiviazione del procedimento“.

Comments

comments