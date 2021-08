Juventus, Allegri: “Cristiano Ronaldo mi ha detto che non vuole restare”

All’inizio della conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Empoli, Allegri, allenatore della Juventus, annuncia l’addio di Cristiano Ronaldo.

Queste le sue parole in merito, che seguono le notizie delle ultime ore riguardo al portoghese:

“Parlando con Ronaldo, ieri Cristiano mi ha detto che non ha intenzione di continuare alla Juventus. Per questo domani non sarà convocato, ieri non si è allenato e ora possiamo parlare dell’Empoli. È la cosa più importante, a Udine non abbiamo vinto una partita che si era incanalata bene.

Domani dobbiamo vincere contro una squadra pimpante, veloce, che gioca un bel calcio: serve una gara giusta per fare i tre punti.”

