Juventus, Allegri in conferenza: “Sono molto contento di Milik, ha numeri impressionanti”

Alla vigilia della sfida contro la Roma Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato della sfida e dell’arrivo di Milik.

Queste le sue parole in conferenza, riprese da Sky Sport:

“Szczesny è a disposizione. Bonucci invece non sarà convocato, non sta ancora bene, si è allenato con la squadra ma non si sente ancora bene con la gamba, è un giocatore importante e ho bisogno di averlo al 100 %. Di Maria si è allenato parzialmente con la squadra, l’obiettivo è portarlo a Firenze.

Non so se arriverà Paredes. Sono molto contento di Milik, ha numeri impressionanti e potenzia l’attacco. Come caratteristiche può giocare insieme a Vlahovic. Aspettiamo il nulla osta così domani sarà a disposizione. Non ho ancora deciso la formazione, magari lo faccio giocare dall’inizio.

Con Paulo abbiamo passato anni straordinari, ha fatto divertire i tifosi e anche me, lo ritroviamo da avversario e sarà un piacere rivederlo. Con la Roma è il primo scontro diretto, stanno facendo bene. È sempre un piacere incontrare Mourinho, sta facendo un ottimo lavoro e plasmando la Roma a modo suo. Sarà difficile, sono tosti, non hanno subito gol, prevedo una partita molto equilibrata.

Girone Champions? PSG è l’avversario più forte in Europa ma il nostro passaggio del turno ce lo giocheremo nella doppia sfida con il Benfica. Almeno sulla carta.”

