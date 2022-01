Juventus, Allegri sulla Supercoppa: “Domani partita bella. Gioca Perin”

Alla vigilia della sfida di Supercoppa Italia Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita.

A seguire le sue parole in conferenza:

“Idee chiare su chi gioca domani? Abbiamo giocatori che non sono recuperabili. Bonucci è recuperato e sarà a disposizione. Danilo è ancora indietro, sarà con noi forse dalla prossima settimana altrimenti aspetteremo la sosta.

Domani gioca Perin in porta, perché per Szcsesny dobbiamo eseguire un protocollo definito: ha fatto la terza dose di vaccino, avrà il Green Pass dopodomani e per regolamento dovrà arrivare all’ultimo momento allo stadio. Poi dovrò valutare le condizioni di altri: da Dybala, che ha giocato 86 minuti a Roma.

Che partita sarà? Domani è una partita bella da giocare contro la squadra più forte del campionato: è una partita secca che a prescindere dal risultato non deve intaccare il cammino che abbiamo intrapreso due mesi fa e dobbiamo portare avanti. Occorrerà fare una partita intelligente per portare a casa la Supercoppa.

Chiesa? L’ho fatto dopo la partita e ieri mattina. Dispiace per l’infortunio che ha avuto, per lui, per noi e per il calcio italiano. Era sereno, ci avrebbe dato molto in questa seconda parte di stagione. Se ho sentito Marotta negli anni? Sì, ho sempre tenuto i rapporti con i vecchi dirigenti. C’è anche un lato umano, io rimango legato affettivamente alle persone.

Quanto è forte l’Inter? Dobbiamo essere bravi noi a mettergli i bastoni tra le ruote. Domani è una partita secca e può succedere di tutto. Il campionato è lungo e lo vince la squadra più forte. Intanto noi dobbiamo pensare a raggiungere chi ci sta davanti e poi l’anno prossimo dovremo accorciare i tempi per tornare a lottare per lo scudetto.”

fonte: Sky Sport.

