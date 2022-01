Juventus, allenamento concluso in vista del Napoli: il report

La sfida tra Juventus e Napoli di giovedì continua ad avvicinarsi a grandi passi, con i bianconeri che proseguono la preparazione in allenamento.

Questo il report ufficiale:

“Prosegue la settimana di lavoro al Training Center per la Juventus. A due giorni dalla sfida contro il Napoli, in programma giovedì 6 gennaio alle ore 20.45 all’Allianz Stadium, la squadra di Massimiliano Allegri continua a lavorare sul campo per farsi trovare pronta al primo appuntamento del nuovo anno. E quella dell’Epifania sarà soltanto la prima di sei sfide che vedranno la Juve impegnata su tre fronti a gennaio: in Serie A, in Supercoppa e in Coppa Italia. L’obiettivo, ovviamente, è quello di affrontare al meglio questo periodo molto intenso, gestendo le energie fisiche e mentali.

Nell’allenamento odierno i bianconeri sono stati divisi in gruppi, lavorando per reparti: difensori e centrocampisti si sono focalizzati sulla costruzione della manovra, gli attaccanti sulle conclusioni. Domani sarà vigilia e, come sempre, vigilia è sinonimo di conferenza stampa. Il Mister parlerà di fronte ai giornalisti alle ore 14.00 e la diretta si potrà seguire su Juventus TV. Per i giocatori, invece, l’appuntamento è fissato ancora una volta al mattino.“

