Juventus, altre assenze in vista di Cagliari: out anche Buffon e Ramsey

Momento non semplicissimo per la Juventus, reduce dall’eliminazione in Champions League ad opera del Porto e impegnata oggi a Cagliari.

Il tecnico Andrea Pirlo dovrà fare a meno di numerosi elementi, vittime di infortuni di vario genere: già in settimana, Demiral, tra i peggiori nella sfida con i lusitani, era andato ad aggiungersi alla lista degli indisponibili, che comprendeva già Dybala e Bentancur. L’allenatore, tuttavia, ha dovuto escludere dai convocati anche Gianluigi Buffon, alle prese con una lombalgia, ed Aaron Ramsey, che ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo retto femorale della coscia sinistra.

