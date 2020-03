Juventus, anche Douglas Costa fugge dall’isolamento e torna in Brasile

Anche Douglas Costa ha lasciato l’Italia. Il giocatore brasiliano della Juventus lascia l’isolamento per tornare a casa in Brasile.

Dopo i casi di Higuain, Khedira, Pjanic e Cristiano Ronaldo in casa Juve, anche Douglas Costa lascia l’Italia e torna a casa in Brasile in questo momento di emergenza Coronavirus. Così come per i compagni, ricevuto l’esito negativo del tampone, il giocatore bianconero ha ottenuto dalla società l’autorizzazione per tornare in Brasile per motivi familiari che, in questo caso, riguardano il ricongiungimento con la figlia.

Restano dei dubbi sulla situazione del giocatore brasiliano e sulla gestione della Juventus dopo la positività di Daniele Rugani al Covid-19, secondo il decreto, infatti, chi è stato a stretto contatto con lui sarebbe dovuto restare in isolamento fiduciario per 14 giorni.

