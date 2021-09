Juventus ancora sulla Superlega: “Convinti della legittimità”

Nel documento pubblicato dalla Juventus nella mattinata di oggi, emerge un paragrafo dedicato al tema Superlega.

«La competizione sarebbe organizzata e gestita dalla ESLC (European Super League Company S.L.), di cui ciascun Club Fondatore è socio secondo quote e diritti equivalenti, in modo tale che tutto il progetto Super League sia di proprietà esclusiva dei club e non di terzi, creando quindi una coincidenza tra i soggetti che sopportano il rischio di impresa e quelli che gestiscono i diritti audiovisivi relativi alle competizioni sportive», prosegue la Juve.

«Ad oggi – conclude il club bianconero – non è possibile prevedere con certezza gli esiti e i futuri sviluppi del progetto Super League, della cui legittimità la Juventus rimane convinta».

Comments

comments