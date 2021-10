Juventus, approvato il bilancio: rosso di 209,9 milioni di euro

Il portale Calcio&Finanza riporta che la Juventus ha approvato il bilancio al 30 giugno, che segna una perdita di 209,9 milioni di euro.

A seguire una parte della nota:

“La Juventus segnala altresì che l’esercizio precedente aveva beneficiato in misura più rilevante dell’esercizio 2020/2021 di risparmi derivanti da accordi individuali siglati con i calciatori di Prima Squadra e che, a seguito della conclusione, dopo il 30 giugno 2020, delle competizioni ufficiali della stagione sportiva 2019/2020 nonché, di conseguenza, delle maggiori prestazioni sportive richieste ai tesserati per la stagione sportiva corrente, la Società ha riconosciuto un’integrazione dei compensi pattuiti per l’esercizio 2020/2021.“

Comments

comments