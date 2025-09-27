Serie A

Juventus-Atalanta un pari non banale.

Pubblicato il

Finisce 1-1 la sfida tra Juventus e Atalanta con i bianconeri sotto per quasi tutta la partita

L’Atalanta rimaneggiata e che finisce in dieci, per l’espulsione di De Roon per doppia ammonizione,

passa in vantaggio

la squadra di Tudor recupera nel finale con tanto impeto ma poche idee, grazie ad un errore difensivo degli orobici.

Comments

comments

Articoli simili:
Commenta

Rispondi

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimi Articoli

To Top