Brutte notizie per Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, che dovrà far fronte all’infortunio, rimediato in Nazionale, di Federico Bernardeschi.

Secondo quanto riferito da Sportmediaset, l’esterno bianconero verrà sottoposto, tra circa due settimane, ad un ulteriore visita di controllo, ma dovrebbe rimanere fermo almeno fino ad ottobre. Sembra, dunque, parecchio improbabile la sua presenza nella sfida contro il Napoli, in programma il 4 ottobre.

