Juventus, Bonucci positivo al Covid: a rischio per la sfida con il Napoli

Di rientro dagli impegni con la Nazionale, il difensore della Juventus, Leonardo Bonucci, è risultato positivo al Covid-19.

Ad annunciarlo, è stato lo stesso club bianconero, con un comunicato ufficiale: “Leonardo Bonucci, di ritorno dal ritiro della nazionale italiana, questa mattina è stato sottoposto a test molecolare diagnostico per COVID 19 che è risultato positivo. Il calciatore è già stato posto in isolamento domiciliare”. Il difensore salterà, quasi sicuramente, il derby contro il Torino ed è a rischio anche per la sfida del 7 aprile contro il Napoli.

Comments

comments