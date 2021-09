Juventus – Con Meret fortemente in dubbio il Napoli spera in Ospina che però giocherà giovedì notte con la Colombia

Sabato 11 settembre alle 18 il Napoli affronterà la Juventus e le ultime notizie su Meret preoccupano e non poco Luciano Spalletti.

Dopo il comunicato del Napoli che annuncia la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della terza e quarta vertebra lombare per Alex Meret, gli azzurri sono in allarme per quella che potrà essere la situazione contro la Juventus.

Infatti, David Ospina sarà impegnato con la sua Colombia fino alla notte tra giovedì e venerdì dove giocherà la sua ultima partita. Il secondo portiere azzurro partirebbe per Napoli quindi un giorno prima della sfida contro la Juventus.

Poi le 14 ore di volo per raggiungere l’Italia, un tampone negativo che dovrà permettere al colombiano di aggregarsi alla squadra e, naturalmente, una condizione fisica adeguata per affrontare una sfida così importante.

Dunque non è neanche da scartare l’ipotesi Marfella, terzo portiere azzurro, che potrebbe essere l’unico estremo difensore a disposizione di Spalletti e potrebbe, clamorosamente, fare il suo esordio al Maradona proprio contro la Juventus.

