Dal Portogallo arriva la notizia che Cristiano Ronaldo, risultato positivo al Covid lo scorso 13 ottobre, non sia ancora guarito dal virus.

In particolare, è stato il Correio de Manha ad aggiornare sulla situazione. Il portoghese sta trascorrendo in Italia l’isolamento, nella sua residenza di Torino; a questo punto è complicatissimo vederlo mercoledì in campo per la sfida tra Juventus e Barcellona.

