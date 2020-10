Nella giornata di ieri, Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, è risultato positivo al Coronavirus, senza però presentare sintomi.

Il portoghese avrebbe dovuto rimanere in Portogallo, dove si trovava in ritiro con la Nazionale, in isolamento, ma ha scelto di fare ritorno in Italia, per trascorrere la quarantena nella sua villa a Torino. CR7 è partito dall’aeroporto di Tires, dove si è recato in ambulanza, con un volo privato decollato alle 14.35 italiane.

