Juventus, dall’inchiesta sulle plusvalenze elementi utili per la giustizia sportiva

Arrivano ulteriori aggiornamenti sull’inchiesta relativa alle plusvalenze con la Juventus finita nell’occhio della Procura di Torino.

A quanto pare la Procura di Torino reputa il sistema calcio “malato”; la Procura darà seguito alla richiesta della FIGC, dato che tra le carte ci possono essere elementi utili per la giustizia sportiva. Elementi utili per la giustizia sportiva sia per quanto riguarda la Juventus che nel sistema calcio nel suo insieme.

In particolare, si parla di intercettazioni che per ora sono secretate per via del segreto istruttorio. La Procura quindi ha dato subito seguito alla richiesta della Federcalcio e la giustizia sportiva non andrà avanti finché non avrà acquisito elementi dall’inchiesta “Prisma”.

