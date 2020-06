Juventus, definito lo scambio Pjanic-Arthur: visite mediche in corso

La Juventus ha ormai definito lo scambio con il Barcellona, con Arthur che diventerà un nuovo giocatore bianconero e Miralem Pjanic che, invece, approderà in Catalogna.

Un affare di mercato molto importante anche dal punto di vista finanziario, visto che entrambi i club metteranno a segno un’importante plusvalenza: 47 milioni per la Signora, 49, invece, per i blaugrana. Il bosniaco sarà valutato 60 milioni, dunque alla Juventus toccherà anche versare 10 milioni nelle casse del Barcellona per arrivare ai 70 milioni del cartellino di Arthur. L’annuncio arriverà entro il 30 giugno. Intanto, i due calciatori stanno svolgendo le visite mediche di rito, prima delle rispettive firme.

