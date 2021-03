Juventus, Dybala si prepara al rientro: contro il Napoli ci sarà

La Juventus, vittoriosa ieri nell’anticipo contro lo Spezia, si prepara a riabbracciare Paulo Dybala, alle prese con un infortunio al ginocchio.

L’argentino è fermo dallo scorso 11 gennaio, a causa di una lesione al legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro, rimediata nella gara contro il Sassuolo. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, la “Joya” si sta sottoponendo a delle nuove terapie, che dovranno andare avanti per 10 giorni a partire dalla data di inizio. Dybala, dunque, potrebbe rientrare in occasione della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto, in programma il prossimo 9 marzo. A questo punto sembrerebbe non esserci dubbi circa una sua presenza nella partita contro il Napoli, che verrà recuperata il 17 marzo alle 18:45.

