La Juventus batte 1-0 la Fiorentina in una gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A.

Decide il match un gol segnato nel recupero da Cuadrado che punisce una Fiorentina in dieci per l’espulsione di Milenkovic. Dopo due sconfitte consecutive i bianconeri ritrovano la vittoria in campionato mentre la Fiorentina perde ancora contro una delle big del campionato.

