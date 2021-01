Nel pre-partita di Juventus-Udinese, che si sta disputando proprio in questi minuti, Paratici ha spiegato il non-impiego di Rabiot contro la Fiorentina.

Il dirigente della Juventus ha precisato che ci sono due norme in conflitto. Di seguito le sue parole a Sky Sport:

“Rabiot? Ci dispiace per il ragazzo, ma due norme confliggenti davano diverso parere sulla situazione, per cui abbiamo evitato precauzionalmente di usarlo contro la Fiorentina per evitare eventuali ricorsi.“

