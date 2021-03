Juventus fuori dalla Champions: ora rinviare la partita con il Napoli si può, le nuove quattro date

Mercoledì 17 marzo alle ore 18:45 la Lega di Serie A ha programmato il recupero della terza giornata del campionato di Serie A Juventus-Napoli.

Ricordiamo che la gara è stata rinviata dopo la decisione dell’ASL di Napoli di impedire agli azzurri di raggiungere Torino per un potenziale focolaio covid nel club di De Laurentiis.

La decisone della Lega di recuperare la partita mercoledì 17 è stata presa in quanto unica data disponibile al momento della decisione per gli ipotetici impegni della Juventus in Champions League.

Ma dopo l’eliminazione della Juventus con il Porto, le cose sono decisamente diverse.

Si sono liberate altre quattro date, tutte di mercoledì:

7 aprile;

14 aprile;

28 aprile;

5 maggio.

Ricordiamo che giocando mercoledì 17 marzo il Napoli si troverebbe ad affrontare la Juventus in trasferta tre giorni dopo la trasferta con il Milan a San Siro e quattro giorni prima della trasferta con la Roma.

Magari le date del 28 aprile e del 5 maggio potrebbero anche essere troppo lontane, ma per aumentare il fascino della sfida perché non posticipare Juventus-Napoli al 7 o al 14 aprile?

