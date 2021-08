Juventus, il CdA ha approvato l’aumento di capitale fino a 400 milioni

Marco Bellinazzo, giornalista del Sole 24 Ore, riferisce dell’approvazione del CdA della Juventus dell’aumento di capitale.

Un aumento di capitale che arriva fino a 400 milioni di euro. La manovra era già stata annunciata a fine giugno dal club, sostenuta poi da Exor per la propria quota di pertinenza. Nel comunicato si legge che:

“L’aumento di capitale si inserisce nel contesto delle misure atte a far fronte ai rilevanti impatti economici e patrimoniali della pandemia da Covid-19 e consentirà di rafforzare la struttura patrimoniale della società e riequilibrare le fonti di finanziamento a supporto del raggiungimento degli obiettivi strategici del Piano di sviluppo per gli esercizi 2019/24, che sono stati confermati: consolidamento dell’equilibrio economico e finanziario, mantenimento della competitività sportiva e incremento della visibilità del brand Juventus.”

Bellinazzo, infine, scrive che la perdita per la Juventus, a causa della pandemia da Covid, è stimabile per 320 milioni di euro da marzo 2020 a giugno 2022. Il CdA del club bianconero ha deliberato la convocazione dell’assemblea degli azionisti per il prossimo 29 ottobre; assemblea convocata in previsione dell’approvazione del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2020/21.

