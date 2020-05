Juventus, il piano per Milik: due contropartite per abbattere le richieste di ADL

Non è un mistero che la Juventus abbia messo gli occhi su Arkadiusz Milik per rinforzare il proprio attacco e avrebbe in mente una strategia per strapparlo al Napoli.

Secondo quanto riferisce il quotidiano Tuttosport, per coprire la richiesta di 50 milioni da parte di De Laurentiis, i bianconeri vorrebbero offrire due contropartite, a scelta, tra Luca Pellegrini, Rolando Mandragora e Cristian Romero. Milik sembrerebbe essere l’obiettivo numero uno per il reparto offensivo, ma il rischio è che una squadra estera accontenti De Laurentiis offrendo la cifra richiesta.

