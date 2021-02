Juventus, infortunio per Arthur: salterà la sfida contro il Napoli

Tegola per il tecnico della Juventus Andrea Pirlo, che in vista della prossima sfida di campionato, contro il Napoli, perde il centrocampista Arthur.

Il brasiliano salterà la gara contro gli azzurri ed è a rischio anche per l’andata degli ottavi di finale di Champions League, che vedrà i bianconeri impegnati contro il Porto. Questo il comunicato ufficiale del club sulle condizioni del brasiliano: “Gli esami strumentali eseguiti a seguito del dolore alla gamba destra riferito da Arthur hanno evidenziato la presenza di una calcificazione di natura post traumatica a livello della membrana interossea. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno e la ripresa dell’attività avverrà non appena consentito dalla sintomatologia”.

