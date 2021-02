Si è appena concluso il primo tempo di Juventus-Inter, semifinale di ritorno della Coppa Italia.

Dopo una prima frazione di gioco piuttosto equilibrata il punteggio resta fermo sullo 0-0. Ricordiamo che l’andata è terminata 2-1 per la Juventus a cui serve una vittoria o un pareggio per andare in finale. All’Inter, invece, servirà vincere con due gol di scarto o più per poter accedere alla finale.

