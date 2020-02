Juventus-Inter: non così scontata che si giochi a porte chiuse

Ancora nessuna direttiva sul fatto che Juventus-Inter si giochi a porte chiuse, domenica sera; a riportarlo è il portale online della Gazzetta.

A tal proposito, infatti, la Prefettura di Torino ancora non si è espressa ufficialmente. In più, la Lega Serie A ancora non ha emanato un comunicato sulle partite che hanno l’obbligo di chiusura dello stadio.

Questo vuol dire che per la regione Piemonte ha ancora validità l’ordinanza, firmata con il Ministro della Salute, che recita: “sospensione delle manifestazioni aperte al pubblico fino al 29 febbraio“. Fino ad ora, quindi, il derby d’Italia rimane escluso dal provvedimento. In attesa di ulteriori aggiornamenti.

Comments

comments