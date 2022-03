Juventus, interrogati anche i calciatori nell’inchiesta sul falso in bilancio: Dybala appena arrivato in procura

Anche i giocatori della Juventus sono stati convocati dalla Procura per essere interrogati sull’indagine riguardante gli accordi con la società bianconera

per rinviare il pagamento di quattro mensilità di stipendi nel corso della stagione 2019/20. Come riportato dal portale Calcio e Finanza, infatti, sono stati convocati tutti i calciatori come persone informate sui fatti (nessun giocatore è indagato): il primo ad essersi recato in Procura è l’argentino Paulo Dybala, da poco arrivato in Procura, che era già a Torino e quindi ha scelto di recarsi il prima possibile per chiarire la propria posizione. Poi toccherà anche agli altri, considerando anche i diversi giocatori oggi in giro per il mondo con le nazionali, oltre ai diversi procuratori coinvolti.

