Juventus, la Guardia di Finanza farà accertamenti anche sui rapporti con Cristiano Ronaldo

Il portale Calcio & Finanza riporta che la Guardia di Finanza effettuerà accertamenti anche sui rapporti tra la Juventus e Cristiano Ronaldo.

Tutto in merito all’indagine della Procura di Torino sui falsi in bilancio e le plusvalenze. Sotto accertamenti anche i rapporti economici tra il club bianconero e Cristiano Ronaldo, con quest’ultimo che non risulta indagato.

I militari, comunque, hanno ricevuto dai magistrati l’incarico di cercare documenti e scritture private relative al contratto e alle retribuzioni arretrate del portoghese; quest’ultimo, come ben noto, ha lasciato il club bianconero questa estate dopo tre stagioni.

