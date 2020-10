Juventus: l’ASL di Torino segnalerà i calciatori che hanno violato l’isolamento

A pochi giorni dalla partita non giocata tra Juventus e Napoli, un nuovo caso coinvolge il mondo del calcio.

Si tratta nello specifico dei sei calciatori della Juventus che hanno violato l’isolamento dopo la positività di due dirigenti. Nel mirino ci sono soprattutto Bentancur, Cuadrado, Danilo, Dybala e Cristiano Ronaldo che hanno violato l’isolamento per andare nei ritiri delle rispettive nazionali. Non dovrebbero esserci problemi per chi come Demiral e Buffon ha lasciato il J Hotel per tornare a casa propria.

A segnalare la violazione dell’isolamento all’ASL è stata la stessa Juventus. L’Autorità Sanitaria notificherà la notizia alla Procura Federale.

