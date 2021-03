La Juventus batte 3-1 in rimonta la Lazio in una gara valida per la 26 giornata del campionato di Serie A.

Decidono il risultato finale i gol di Rabiot e Morata (doppietta) per i bianconeri e la rete del momentaneo vantaggio di Correa per i biancocelesti.

Con questa vittoria la Juventus tiene vive le speranze per lo Scudetto mentre la Lazio rischia di allontanarsi ulteriormente dal quarto posto.

