Juventus, Llorente una pista che convince: piace a Pirlo e alla dirigenza

La Juventus è attualmente alla ricerca di un attaccante da regalare ad Andrea Pirlo, e un nome caldo è quello di Fernando Llorente, del Napoli.

Per il centravanti basco si tratterebbe di un ritorno, visto che ha già vestito la maglia bianconera dal 2013 al 2015, vincendo anche due Scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppa. Secondo quanto riferito dal quotidiano Tuttosport, il suo profilo è particolarmente apprezzato sia dal tecnico Andrea Pirlo, anche per quanto riguarda l’aspetto comportamentale, che dalla dirigenza, passando per i senatori della squadra. La trattativa non sarebbe troppo complessa, visto che il calciatore è finito ai margini del progetto di Gattuso e il Napoli sembra intenzionato a cederlo, anche perdendolo a zero, pur di alleggerire il monte ingaggi.

